ФНС утвердила новый порядок сдачи бухотчетности

Я пока в сторонке постою, понаблюдаю
Совсем клерк скатился до уровня жёлтой прессы.
У нас этих чихов по десятку в год - НДС, маркировка, такой налог, сякой сбор и т.д. Цены растут к...
Да, да, уже слышали эту песню. И после повышения НДС у нас цены расти не будут, и маркировка к по...
Не лукавьте. Никто не поднимает цены из за каждого чиха. Ценообразование более сложная система....
так таких финов 99%, умеющих читать показатели бухотчетности и ОСВ единицы. ...
Чукча не читателя, чукча - писателя.
Никогда такого не было, а тут, вдруг, опять.
Там прямо написано "для целей настоящей главы не относится к розничной торговле." Т. е. для целе...
На момент публикации материала и мнений выше, проект не был опубликован. Он появился вчера вечеро...
А можете рассказать за что именно вас так сильно штрафанули? А то может и мы не знаем...
Мы с онлайн-кассой обязаны были работать с 2018, но начали в 2017, и я этому была очень рада, т.к...
в каждой шутке есть доля шутки
Государство должно создавать благоприятную среду, а не заниматься геноцидом собственного населени...
Люди в МММ до сих пор котлеты денег заносят, богу Кузе и прочим сектантам квартиры отдают, а вы п...
И как оно вяжется со всем, что разрешено законодательством? Простой пример. Я могу купить на своё...
Нам принадлежит нежилое помещение в здании, включенном в Перечень, такое помещение является объек...
)))это всегда так - пришел - вороти горы и восстанавливай. Однажды пришел и пришлось восстанавлив...
Статья хорошая и своевременная. Но, необходимо по некоторым разделам более развернуто информирова...
Да, правительству экономикой можно не заниматься- заработают на штрафах. А кто работать откажется...
Гитлер верил в оккультистов и держал целую службу. У Сталина были какие-то колдуны в штате, Месин...
Самое "полезное и актуальное" изменение.
Но заплатит за это потребитель. Надо ещё цены поднять
Кто знает, может у ней и против проклятий есть свое средство противодействия. Уверен, что Клерк р...
Когда-то давно, при Ельцине, занимался поставками на Оренбурггазпром (сидел на схеме). Было прибы...
Постановление ВС 53 от 2006, ст.54.1 НК
Она пьёт финансовую кровь всей страны, но кроме проклятий в свой адрес ничего не получает именно ...
Не только. С одной стороны напоминает Японию под правлением самураев до открытия её европейцами, ...
"Граждане требуют...." Смешно! Вот во Франции граждане действительно требуют и добиваются. А в Ро...
Сразу бы уж вводили раскулачивание и все
Блин, неделю живу без телевизора и новостных радиостанций, в дороге слушаю аудиокниги и реально с...
Это цифровое клеймо, платное, но контроль за ним владельцем полностью утрачен изначально. Самое п...
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Главное, что новость в итоге будет с притягательным заголовком...