ФНС утвердила новый порядок сдачи бухотчетности

С 1 января 2020 г. вступают в силу новые правила сдачи бухгалтерской отчетности. Обязательный экземпляр отчета и аудиторское заключение (если оно необходимо) с 2020 года нужно отправлять в ФНС только в электронном виде. При этом сдавать бухотчетность в Росстат больше не надо, все данные будут хранится в ГИРБО.

В связи с этим, ФНС издала приказ, утверждающий порядок представления экземпляра бухотчетности и аудиторского заключения (от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/569@)

Сдавать отчет за 2019 год на бумаге могут только субъекты малого предпринимательства.