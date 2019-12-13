Можно избавиться от ИНН или он в крови?

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Arhimed0 это не праздники, а выходныеколлеги, почувствуйте разницу слов праздник и выходной.Помимо того чт... Производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе

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sun-sun-violett о, точно, спасибо. про взносы там действительно упоминают. все равно, правда, верится не сильно. ... Дождались! Отменяют декларацию по УСН