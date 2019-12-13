Можно избавиться от ИНН или он в крови?

ФНС спросили, вправе ли гражданин, не ИП, аннулировать свой ИНН. Налоговики рассказали, что аннулировать номер нельзя, закон такого не знает.
ИНН могут только признать недействительным. В двух случаях:
• снятия с учета физического лица в налоговом органе в связи с его смертью;
• обнаружения у физического лица более одного ИНН.
Служба призывает недоброжелателей ИНН спокойнее относиться к нему. Ведь ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных, применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков внутри системы налоговых органов, а также служит только для ускорения обработки огромного потока информации в интересах соблюдения прав налогоплательщиков (письмо от 06.12.2019 № ГД-2-14/1482@).