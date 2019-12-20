«МИР» вместо «Кэшбэк кэшбэков» подарила клиентам «Кидок кидков».

Платежная система Мир («НСПК»), которая принадлежит Банку России, лихо под Новый год кинула участников акции «Кэшбэк кэшбэков 10%».

Она рекламировала акцию на каждом столбе, а в результате наплевала на собственные правила акции, где четко указано, что кэшбэк действует на оплату товаров и услуг с определенными МСС-кодами.

В акции ошиблись маркетологи платежной системы – они разрешили кэшбэк на телефоны (МСС-код 4812), но часть участников акции начали пополнять счета мобильных и платежных сервисов через салоны связи. При этом у этих салонов был тот же MCC-код, по которому полагался кэшбэк.

Маркетологи платёжной системы «Мир» обалдели от сумму бонусов, которые должны выплатить. У них был выбор – застрелиться или кинуть участников.

«Мир» решила, что пользователям платить не будет.

В результате участники акции в ответ обрушили рейтинги приложения на Google Play, а из «Мира» ушёл коммерческий директор Максим Лазырин.