Как заказать товар в интернет-магазине в 2020 году, чтобы не платить пошлину

В России действуют таможенные пошлины на ввоз товаров. Может вы о них и не слышали. Большинство заказов из интернет-магазинов не превышают лимита, и по ним платить ничего не надо. Этот лимит называется беспошлинным. Значение лимита зависит от того, как ввозить товар.

В 2019 году лимит снизили до 500 евро и 31 кг за один календарный месяц.

В 2020 году лимит дополнительно снизят до 200 евро, но это не так плохо, как кажется. Если сейчас лимит относится к календарному месяцу, то будет – к отдельной посылке. То есть вы потеряете возможность приобрести дорогостоящий товар, но не ограничены суммой покупок в течение месяца.

Изменения касаются только заказов через интернет-магазины. Лимиты для провоза лично на самолете и наземным транспортом остались те же.

Если вы превысили лимит в 2019 — вы должны были заплатить пошлину в 30% и 4 евро за каждый килограмм перевеса. Например, если в ноябре вы получили заказ на 700 евро, то пришлось бы заплатить (700 - 500) * 30% = 60 евро.

В 2020 году пошлина изменилась. Теперь придется заплатить 15% и 2 евро за каждый килограмм перевеса.

Если закажу сейчас товар дороже 200 евро, могу не платить пошлину? Лимиты действуют не на момент заказа, а на момент поступления товара на таможню. Если у интернет-магазина экспресс-доставка — успеть можно. Но скоро Новый Год и почта перегружена... Действуйте на свой страх и риск.