Как банки компенсируют потери от СБП

Эльвира Набиуллина, как настоящая отличница, очень хотела получить пятёрку за цифровизацию и сделала в Банке России Систему быстрых платежей (СБП), чтобы обрадовать население и бизнес – снизить издержки населения и компаний на платежи. Но по дороге что-то сломалось.

Миллиарды и время, потраченные на систему уходят в песок – стоимость услуг, несмотря на низкую себестоимость в ЦБ, растёт в тарифных планах у банков в сотни-тысячи раз и превращается в изживший себя, но насаждаемый банками тариф – процент от суммы перевода. Ладно бы высокие тарифы были при переводах в отделениях (время операционистки), но при электронном переводе 100 000 рублей заплатите Почта-банку 1200 рублей при стоимости перевода в системе ЦБ в три рубля. Никакой бизнес модели, расчётов, банкстеры увеличили тариф ЦБ в 400 раз.

Раз так можно, то зачем нужна СБП?