Новый прикол из Сбербанка

Увлечение новостройками вышло Сбербанку боком с самой неожиданной стороны: ежегодная переоценка залогов показала, что в крупнейших городах (кроме Москвы) ипотечные залоги 4-6 летней давности подешевели в полтора раза.

Выяснилось, что и в отделениях и даже аккредитованные оценщики писали о залогах не всю правду: кое-где дом оказался в аварийном состоянии, где-то перекрытия деревянные, где-то полный треш с пожарной безопасностью, где-то рядом построили хорошую новостройку, поэтому нынешнюю вторичку уже не продать, в результате многие залоги признаны неликвидом.

Все просто: начальники отделений хотели выдавать ипотеки и получать бонусы, в результате на многое смотрели, закрыв глаза.

В ЦБ схватились за голову: если в Сбере такой швах с залогами, то что творится в других банках? В центральном аппарате занюхнули валидола и выдали волшебный пендаль регионам. Регионы взяли под козырек и придумали хитрую схему.

Теперь клиентов-ипотечников заманивают в отделения на разговор к менеджеру, который их начинают обрабатывать. Мол, мы вас так любим, вы такой аккуратный плательщик, что мы вам разрешим вывести квартиру из-под залога! Она полностью станет вашей собственностью и не надо будет оплачивать страховку, берите прямо сейчас, не думайте!

В итоге клиенту впаривают на остаток ипотеки потребительский кредит (обязательно с поручителем или созаемщиком, иногда под гарантии работодателя), или кредит с залогом (если у клиента есть иной залог кроме квартиры – например, автомобиль или земельный участок) по ставке близкой к ипотеке (плюс 2-3 процентных пункта).

В некоторых регионах менеджеры начинают предлагать рефинансирование текущей ипотеки, но с условием дополнительного залога (кроме квартиры), и наличия нового созаемщика-поручителя, а лучше нескольких.

В результате отделение избавляется от неликвидного залога, получает нового клиента и новую выдачу, а клиент, уже выплатив за несколько лет львиную долю ипотечных процентов, снова получает аннуитетные платежи по новому, более дорогому кредиту – сперва проценты платит, и только потом начнет платить тело кредита.

Менеджер получит бонус, банк проценты, клиент – новый кредит и неликвид в собственности.

Будьте осторожны, когда банкиры начинают вас нахваливать.