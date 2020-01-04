Фальшивомонетчики научились делать идеальные 5-тысячные купюры

Сразу три человека пожаловались на фальшивые пятитысячные банкноты в полицию Петербурга.

Подделки качественные, детектор видит в них настоящие деньги. В полицию обратился доставщик пиццы, с которым некий Матвей, проживающий на Пролетарской, расплатился поддельной пятитысячной купюрой, забрав себе вполне настоящую сдачу.

Примерно в это же время на подозрительные деньги пожаловалась менеджер отделения «Сбербанка» на проспекте Испытателей. Она рассказала, что к ним пришла петербургская бизнесвумен и попросила проверить пятитысячную купюру. Сотрудники банка проверили деньги на детекторе, но он признал в банкноте настоящий билет Банка России. Тем не менее, купюра была изъята и отправлена на экспертизу.

Через пару часов в полицию Кингисеппского района пришла ещё одна сотрудница госбанка и сообщила, что при пересчёте денег после инкассации у них нашлись подозрительные банкноты номиналом 5 тысяч и 1 тысяча рублей. Деньги изъяты и проходят проверку.