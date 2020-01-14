С 28 марта 2020 года о блокировке платежных карт и электронных кошельков будут сообщать в тот же день. Речь идет о приостановлении или прекращении использования, например, платежной карты, интернет-банкинга, электронного кошелька.

Уведомить клиента кредитной организации, нужно будет в порядке, установленном в договоре об использовании электронного средства платежа. В уведомлении, направляемом в адрес клиента, в обязательном порядке должна быть указана причина блокировки.

Новое правило ввел Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ.