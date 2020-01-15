Клерк.Ру

ЦБ прописал пенсионерам голодовку и аскетизм

Банк России чудесен в своем бесконечном цинизме. Вот признался, что тех 22% с зарплаты, которые вы платите в ПФР, недостаточно для получения нормальной пенсии. Если хотите жить нормально в старости – начните голодать (сокращайте потребление) прямо сейчас!

 

Отключить рекламу