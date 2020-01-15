ЦБ прописал пенсионерам голодовку и аскетизм

Т.е. если 100 тысяч человек подпишут за отмену НДФЛ и отмену увеличения срока выхода на пенсию, т...
Добавить вычет по НДФЛ с суммы уплаченной арендатором арендной платы за жилье и значительную част...
Трудовая книжка не только для исчисления пенсии нужна.Теперь при приеме на работу как проверить с...
Однако у председателя дачного кооператива оказалось достаточно средств для срочного убытия и прож...
Правильно. Одни будут голодать сейчас, чтобы другие потом покушали....
Кашерные офшорные ГЧПисты блокчейновой маркировки и оборотни в погонах могут пострадать, если с у...
> предоперационные анализы сдаются в КДЦ больницы. А для того чтоб больной поехал в эту б...
Не стоит успокаиваться, оборотни и вампиры в погонах будут еще не раз делать захододы на схему "м...
А по поводу банков, думаю подавляющего большинства.У меня в последнее время ощущение, что мы в 90...
Увы, ваш оптимизм не разделяю. Скорее, вернувшиеся опять возьмутся за старое....
Как то мутно всё, с обоих сторон. Но больше вопросов к банку в данной ситуации, в частности по 11...
Я вообще не вижу смысла в трудовых книжках. ПФР и так видит какие отчисления и откуда поступают. ...
Да, у меня тоже аж на 44 копейки
Да, ворье, но это свое ворье, нам с ними и разбираться. И деньги заодно вернуться в страну.Сажают...
Банки - рэкетиры прикрывающиеся законом. "Имеют бизнес" в прямом смысле того понимания для того ч...
И, внезапно, борцухи за уголовную ответственность и белую зарплату останутся без работы. Ибо част...
И так эти собственники радостно в колхозы вступали, что пару миллионов пришлось расстрелять. И ра...
Ну я с трудом вывел деньги со сбера после блокировки в альфу. У альфы вообще вопросов не возникае...
А поподробней? Это что еще за предписания и кто выдумал? И как тут СОУТ тогда?...
Главное чтобы налоговая об этом знала
Может ей кто-нибудь расскажет про сайт Change.org? и она успокоится? хотя нет... лично ей это не...
Была уже организована РОИ для петиций, которые потом должны были в обязательном порядке рассматри...
Анастасия, расскажите подробнее, пожалуйста мне как главреду Клерка. Предписание по итогам провер...
Какое счастье, ворье возвращается домой!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, совсем уже запутались. В 1 кв 2019 г. оплатили авансовые пл...
Забота действительно осуществляется. Вот, например, предписание получили: постоянные рабочие мест...
Так вы коммунистическим сказкам про собственников колхозов противопоставляйте демократические ска...
Ну, да слоганы им в помощь: "Лох не мамонт , не вымрет", "Без лоха и жизнь плоха"....
При чем тут налоговая- она может только аффилированность проверить и правильность оплаты НДФЛ. С ...
Я считаю что эта форма сдается для того, чтобы орган мог определять обязан ли сдавать плательщик ...
Конфигурация 1C "Учет и отчетность предпринимателя" при ОСН формирует Книгу продаж строго "по опл...
А работодатель не пойдет в тюрьму. Он просто закроется. И всех уволит. Потому что при выборе - тю...
неужели среднесписочную кто-то действительно считает?