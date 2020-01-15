Срочно в номер! Правительство ушло в отставку

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БухЮлия НПД действует для ИП и физлиц. Физлица не платят фиксированные взносы. ИП при переходе на НПД осв... Как ИП на УСН стать самозанятым

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