Срочно в номер! Правительство ушло в отставку

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.
Причины такого решения пока неизвестны.