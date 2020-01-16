Чем займется Мишустин на посту главы кабмина

Как только Михаил Мишустин займет пост премьер-министра, он незамедлительно займется работой над снятием барьеров для бизнеса.

«Самое важное снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса. Во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом», — сказал он на сегодняшнем заседании фракции «Единая Россия».

Кроме того, в его планах — ряд реформ.

«Первое, что необходимо делать, это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, самые современные информационные технологии привносить», — цитирует его слова «Интерфакс».