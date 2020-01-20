В какой срок надо сдать ССЧ при реорганизации

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются организацией в налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).

Каких-либо специальных положений для представления ССЧ в случае реорганизации в форме присоединения НК не установлено.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-3/24@ от 09.01.2019.

В этой связи, по мнению ФНС, в случае реорганизации в форме присоединения сведения о среднесписочной численности работников представляются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была реорганизована, т.е. в котором в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности присоединенного юрлица.