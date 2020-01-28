Компаниям из санкционного списка разрешили не публиковать отчетность

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в Закон о бухучете, которые устанавливают правила сдачи обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности в налоговую. При этом п. 6 ч. 4 ст. 18 Закона о бухучете наделяет правительство РФ правом освобождать отдельные организации от сдачи обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление от 22.01.2020 № 35, согласного которому правительство РФ освободило от представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности 20 компаний, в отношении которых иностранными государствами введены санкции.

«Вводимые иностранными государствами ограничительные меры (санкции) в отношении российских юридических лиц требуют принятия определенных мер, направленных на предупреждение негативных последствий действия мер ограничительного характера в отношении российских организаций», – отмечалось ранее в документах Минфина, который готовил проект этого документа.

И одной из таких мер является ограничение доступа к бухгалтерской информации компаний. В частности, в указанный перечень входят: «Сургутнефтегаз», «Рособоронэкспорт», «Стройтрансгаз», «Концерн Калашников», «Алмаз-Антей» и другие.