Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.рф»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко стал главой госкомпании «Дом.рф», об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».

Мутко будет курировать развитие ипотеки, городской среды и заниматься проблемой обманутых дольщиков. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за нацпроект «Жилье и городская среда».