За что отвечают замы Мишустина

Мишустин распределил обязанности между своими замами:
Первый вице-премьер Белоусов – национальные проекты, финансы, транспорт, внешняя торговля, тарифы, естественные монополии и антимонопольная политика, проекты за счет ФНБ и противодействие санкциям;
Глава аппарата правительства Григоренко – бюджет, налоги и торговля, оборот алкоголя и система маркировки;
Борисов – оборона, оборонная промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество, правоохранительная деятельность, промышленность и топливно-энергетический комплекс;
Голикова – социальная политика, в том числе демография, миграция, пенсии и наука;
Абрамченко – сельское хозяйство, рыболовство, экология и оборот недвижимости;
Чернышенко - цифровая экономика и инновации, связь и СМИ, культура, туризм и спорт;
Хуснуллин – жилищная политика, ипотека и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград;
Трутнев – Дальний Восток, Арктика, Северный Кавказ и территории опережающего развития;
Оверчук – международные отношения и интеграция в ЕАЭС.