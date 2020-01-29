Клерк.Ру

За что отвечают замы Мишустина

Мишустин распределил обязанности между своими замами:

Первый вице-премьер Белоусов – национальные проекты, финансы, транспорт, внешняя торговля, тарифы, естественные монополии и антимонопольная политика, проекты за счет ФНБ и противодействие санкциям;

Глава аппарата правительства Григоренко – бюджет, налоги и торговля, оборот алкоголя и система маркировки;

Борисов – оборона, оборонная промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество, правоохранительная деятельность, промышленность и топливно-энергетический комплекс;

Голикова – социальная политика, в том числе демография, миграция, пенсии и наука;

Абрамченко – сельское хозяйство, рыболовство, экология и оборот недвижимости;

Чернышенко - цифровая экономика и инновации, связь и СМИ, культура, туризм и спорт;

Хуснуллин – жилищная политика, ипотека и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград;

Трутнев – Дальний Восток, Арктика, Северный Кавказ и территории опережающего развития;

Оверчук – международные отношения и интеграция в ЕАЭС.

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