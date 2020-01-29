За что отвечают замы Мишустина

manik Вот я тоже думаю. С наследством понятно более-менее. Между всеми мужьями/женами, детьми поровну.А... Введение в России многоженства спасет демографию?

Вислоухая А кому адресованы предложения? То есть адресат их будет рассматривать?... 22 предложения по улучшению делового климата

Над.К Да ладно? Уж сколько раз об этом писали. А в ФБ в группе так почти каждую неделю бухгалтеры расск... Проверка на вшивость. Как подставляют налоговики, если неохота долго копать

natalisa52 Не знаю вор или нет , но приёмы выбивания налогов и бизнеса явно воровские... Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

VikaV2193 Все поменяется в одночасье, к гадалке не ходи. Это будет индульгенция и большая глупость.... Введение в России многоженства спасет демографию?

Ali А теперь скажите тоже самое операторам связи которые блокируют и забирают номера, которые не испо... Телефонный номер станет идентификатором для получения финансовых услуг

kotobormot ибо не фиг, что бы другим было неповадно... а что - я вот лично в дни волнений центр Москвы обход... Котову из «московского дела» пересмотрят жестокий приговор

kotobormot я своему руководству говорю, что я не юрист и не берусь давать экспертные оценки ни договорам ни ... Бухгалтеров заставляют делать юридическую работу

Natali Kr Вы определитесь со своей позицией - или многоженство мужикам не надо, чтобы лишних женщин не соде... Введение в России многоженства спасет демографию?

mityai Криминал лишь в том, что это все это принадлежит представителям власти и их родственникам, а не п... Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

id50786527 ТО, что вы ПОКА ЕЩЁ не сталкивались с выпуском эцп и дубликатом декларации, то это совсем не озна... Проверка на вшивость. Как подставляют налоговики, если неохота долго копать

Над.К Это не бред. Уже года два как это происходит в реальности, откройте глаза. Или пока лично за вашу... Проверка на вшивость. Как подставляют налоговики, если неохота долго копать

Над.К Пишут не просто в статье, а реальные люди в Фейсбуке. Вы серьезно думаете, что они врут? ;) И жал... Налоговики специально затягивают возврат НДФЛ?

garda И особенно нас восхищает тот факт, что недвиги на ярды у человека, который с успехом выводит бизн... Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

РюмкаБезысходности Да никакого криминала, что вы? Всё в порядке, всё нажито честным трудом. Да да, мы верим в крист... Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

adella13 а вы думаете они белые и пушистые, в погоне за взысканием налогов для них все средства хороши... Проверка на вшивость. Как подставляют налоговики, если неохота долго копать

Чалдон Так вернули же и с процентами и всего через +1 месяц. А в статье пишут, что аж в конце года тольк... Налоговики специально затягивают возврат НДФЛ?

ptiz А вдруг там нейросети с квантовыми вычислениями? Бухгалтеров заменили роботом и сэкономили миллионы

РюмкаБезысходности То есть билайн внедрил некий скрипт, который сравнивает суммы в нескольких базах по заданному алг... Бухгалтеров заменили роботом и сэкономили миллионы

manik В прошлом году не сработало. На жалобу ответили : "Извините за доставленные неудобства. Разберемс... Налоговики специально затягивают возврат НДФЛ?

Ali А можно примеры когда налоговая выпускает ЭЦП, для подписания декларации? Все случае что я слышал... Проверка на вшивость. Как подставляют налоговики, если неохота долго копать