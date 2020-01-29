Для бухотчетности организаций введут «одно окно»

Минфин России предложил реализовать идею «одного окна» при предоставлении организациями в органы государственной власти бухгалтерской отчетности. Уведомление о начале разработки соответствующего проекта документа правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Сейчас некоторыми документами кабмина установлены требования для организаций направлять в адрес госорганов годовую бухгалтерскую или финансовую отчетность и аудиторское заключение к ней, если таковое требуется, поясняет Минфин в уведомлении. При этом параллельно действует норма закона о бухучете, по которой организации должны предоставлять эти же документы в налоговый орган для формирования общедоступного государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). С 1 января 2020 года формирует этот ресурс ФНС России.

Госорганы при необходимости могут получать сведения из ГИРБО. Поэтому министерство предлагает отменить обязанность организаций предоставлять бухотчетность в госорганы.