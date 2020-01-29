В ФСБУ для госсектора внесли изменение

Минфин внес изменения в Федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора «Отчет о движении денежных средств». Приказ от 13.12.2020 г. № 230н опубликован на портале нормативных документов.

В основном правки носят технический характер, но есть и уточнение видов инвестиционных операций. К ним отнесли операции, связанные с реализацией биологических активов и материальных запасов, за исключением готовой продукции, биологической продукции и товаров.

Уточнено также, что по инвестиционным операциям отражаются денежные потоки по выбытию, связанные с расходами на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений в нефинансовые активы (за исключением материальных запасов, в том числе в составе государственной казны публично-правового образования).