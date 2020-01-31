По новому КоАП за несдачу баланса фирму оштрафуют на 1,5 миллиона рублей

Накануне Минюст опубликовал проект нового КоАП.

Мы продолжаем штудировать документ и спешим поделиться с вами «прекрасным».

Штрафы за несдачу бухотчетности в ГИРБО, в том числе и аудиторского заключения, указаны в статье 29.29 нового КоАП.

В частности, непредставление юридическим лицом в государственный информационный ресурс обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, и (или) аудиторского заключения о ней до 31 декабря года, следующего за годом, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.