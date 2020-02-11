Данные более 44 тыс. россиян утекли в сеть из-за кредитного брокера

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заём в банке.

Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач, пишет РБК.

База содержала более 44 тыс. записей. В каждой были указаны ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания. Несколько человек из базы подтвердили РБК, что подавали заявку на заем через «Альфа-Кредит». Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании.