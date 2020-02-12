Самозанятым и ИП предлагают новый агрегатор ИТ-сервисов

МТС запустила агрегатор ИТ-сервисов для малого бизнеса и самозанятых граждан.

Правда, сейчас к платформе подключено три собственных сервиса МТС, но в дальнейшем компания обещает привязать продукты сторонних разработчиков. В 2020 году оператор планирует добавить на платформу услуги «МТС Банка», конструкторы сайтов, документов и программу лояльности. Платформа ИТ-сервисов называется «МТС Твой бизнес» и позволяет подключаться к ИТ-сервисам для бизнеса без установки специального программного обеспечения.

ИП и самозанятые могут воспользоваться планировщиком задач Workzen, сервисом для самостоятельного запуска таргетированной рекламы в интернете и сервисом для проверки контрагентов Insider. Есть бесплатные и платные варианты.

Кстати, систему «Мобильное предприятие» развивает и «Вымпелком».