Зачем нужна продажа Сбербанка

Это просто красивая схема, которая позволяет распечатать ФНБ и направить средства на выполнение указов президента. То есть ФНБ используют как кубышку, чтобы обеспечить комфортные условия для конституционной реформы и трансфера власти. Эта стратегия называется «залить недовольство деньгами».

И чтобы деньги не задержались в ЦБ, в законе о продаже акций Сбербанка сразу же оговаривается срок перечисления средств в бюджет и прописывается исключение: «Часть дохода, полученная Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и в соответствии с частью 2 настоящей статьи подлежащая перечислению в федеральный бюджет и (или) передаче в казну Российской Федерации, не подлежит учету при определении прибыли Банка России за соответствующий год для целей перечисления части прибыли Банка России в федеральный бюджет в соответствии с частью первой статьи 26 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

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Проще говоря, устроено все так: продать ЦБ акции Сбербанка, чтобы вскрыть ФНБ, потом сразу же вынудить ЦБ закачать все средства в бюджет, хотя это нарушает ФЗ о Центробанке, в рамках которого регулятор должен перечислять в бюджет 75% от чистой прибыли по итогам! финансового года. То есть в лучшем случае, деньги до бюджета должны были бы дойти в 2021 году, и то не все.

Именно поэтому в цивилизованных странах ЦБ независим от хотелок правительства и глав государств, так как они всегда хотят выкачать денежные ресурсы для своих популистских целей. ФНБ потратят на сохранение верхушки у власти, а дальше нас ждет тяжелое похмелье.