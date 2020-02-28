На сайте ФНС заработал новый личный кабинет индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели могут протестировать новый Личный кабинет на сайте ФНС, сообщает пресс-служба налогового ведомства.

Самое важное нововведение – теперь предприниматели смогут уплачивать налоги и задолженности онлайн так же, как и в личном кабинете для физлиц. Сделать это можно с помощью банковской карты, без комиссии. Также пользователи могут сформировать платежное поручение и оплатить его в банке.

В ближайшее время пользователям будут доступны обе версии кабинета. ФНС России предлагает индивидуальным предпринимателям оценить изменения и оставить отзыв. После изучения обратной связи будет принято решение о запуске обновленной версии сервиса в промышленную эксплуатацию.