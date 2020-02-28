О ближайших политических перспективах Дмитрия Медведева

Источники из окружения Дмитрия Медведева сообщают, что аппарат председателя «Единой России» создаётся именно сейчас – далеко не просто так:

1. В конце апреля мы узнаем о решении досрочно провести выборы в Государственную Думу. К этому времени у лидера правящей партии уже планируется сформировать «боеспособный» аппарат, который незамедлительно начнет работу с регионами, в том числе – с региональными избиркомами.

2. Перед Медведевым поставлена задача продемонстрировать электорату личную эффективность, дистанцировавшись от исполнительной власти и традиционных партийных инструментов. Именно этим и займется аппарат – скоро мы увидим «нового Медведева», в т.ч. критикующего (впрочем, осторожно) решения действующего кабмина и формирующего «под себя» новую команду.

3. Медведеву важно перед выборами укрепить личный административный ресурс – его аппарат частично ослабит другие центры силы в Государственной Думе. И, конечно, это решение принято в коалиции с Администрацией Президента. Аппарат Медведева будет активно работать с молодыми региональными лидерами, которых будет находить команда Сергея Кириенко (в т.ч. через социальные лифты). Безусловно, это не повод для радости нынешнего спикера Государственной Думы. В то же время, это мотивирует команду Вячеслава Володина в большей степени искать ошибки у действующего правительства и показывать эффективность своей команды как «главного монитора реализации нацпроектов».

Впрочем, все – как и задумал Президент. Разделяй и властвуй...