ФНС будет обмениваться финансовой информацией с налоговиками СНГ

Путин подписал Федеральный закон о ратификации протокола о ежегодном автоматическом обмене финансовой информацией между государствами - участниками СНГ.

Протоколом утверждается, что информация может быть использована для обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства государств – участников протокола (в том числе контроля полноты уплаты налоговых платежей), а также для принудительного взыскания, административного и судебного разбирательства.

Обмен настроят в электронном формате. Страны смогут получать друг от друга сведения об отдельных видах имущества и доходов граждан и компаний.