ФНС будет обмениваться финансовой информацией с налоговиками СНГ

Я согласна с автором - надо чтобы люди сами платили и НДФЛ и взносы во все фонды. Получали всю з...
Здесь всесильные личности, а там на электронные браслеты согласны....
ну это когда государство спихивает свои обязанности на тех, кто крайний - на мужа или на предприя...
Опоздали... Письмо уже отменили:<Письмо> ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-21/3137@ "Об отзыв...
скорее у Мишустина в кабинете очередную церковь построят :)...
врядли, не для того Правительство РФ последовательно уничтожал экономику РФ чтобы вдруг перестать...
У меня чисто исследовательский интерес - зачем может быть нужен график 3 часа в неделю? Это 7,5 ...
Коллеги, такой вопрос. 2-ндфл за работников можно отправить через этот сервис? Инструкцию к пилот...
А можно узнать название этого прекрасного города, в котором много разработчиков и мало мест? Прям...
В любом деле мало знаний, нужна ещё волосатая лапа, ч то бы тебя воткнули на доходное место. Разр...
Слишком много населения пытается заниматься бизнесом. Пора заняться политикой...
Приветствую! Сказать, что книга потрясающая, ничего не сказать. Это книга-классика по маркетингу ...
комиссия - миленько, конечно. но мы чуть мозгом не поехали, пока Москва проснулась и хоть что-то ...
Если компания уверена, что погасила долг до подачи заявления и имела на руках документальное подт...
Что еще за детские пособия? 50 рублей которые?
А сейчас сложно конвертировать или переводить валюту?
А вы, видимо, не знаете, что дефицит бюджета ПФ покрывается из федерального бюджета. А это треть ...
@Алексей Рябов Случайно наткнулся на эту историю. Такой бред как в этом видео рассчитан на полны...
так.. стоп . они же пенсионный подняли потому что не хватает , а теперь хватило?? ...
Доигрался ... частное лицо.залог 20 млн фунтов (36 млн долларов) за подписку о невыезде,электронн...
Не тронет. Может быть, даже несколько дней.
И правильно - она не должна быть простой.
распустить это ОПГ ПФР, забрать всё своё то что они выклянчили под мошенническими якобы выгодными...
долго запрягают... Зато у нас - зарегился через сайт налоговой - и работай, никто тебя не трогает...
Что то не выглядит процедура простой
А поведение зависит от мер поощрения и наказания.мы к таким мерам не готовы еще) ...
Угу.Заплатишь за курсы - на следующий день зарплату себе в 5-7 раз поднимешь. А если ещё и управл...
А что вас удивляет - это просто еще один "способ потратить ФНБ полностью" :)...
Полагаешь, что эту мегааферу Обама замутил?
Иван Степанович, возможно, протрезвел бы ешё раньше, если бы он получал от предприятия 39 тысяч и...
А еще можно те 93%, кто получает "менее 1млн в год" обложить солидным штрафом "за получение сли...
Спрашивается: а при чём тут Путин? Вот блин что бы не мутили, всё время стрелы на него. ...
Здравствуйте!ИП на УСН-доходы. В договорах, которые заключаются с работодателем, указано, что гар...