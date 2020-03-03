Крупнейший налогоплательщик: новые критерии

С 1 февраля 2020 вступил в силу Приказ ФНС № ЕД-7-22/39@ от 21.01.2020, который изменил некоторые нюансы отнесения налогоплательщиков к категории крупнейших.
Речь идет о КНП, занимающихся страховой деятельностью, а также деятельностью агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации.
Теперь организация может быть отнесена (а не относится) к крупнейшим налогоплательщикам по показателям финансово-экономической деятельности за любой год из предшествующих 3 лет, не считая последнего отчетного года.