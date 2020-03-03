Крупнейший налогоплательщик: новые критерии

AAMihaylova Вот интересно: "взамен получают отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок". А монитори... Под налоговый мониторинг попадут тысячи предприятий

ДмитрийW ну вообще это правильно, если нет денег на нормальную зарплату - значит ты занимаешься никому не ... ФНС объяснила, почему прогрессивная ставка НДФЛ невыгодна государству

несмешно В итоге структура ФНС все таки станет двухуровневой... всё к этому идет. ЦА-УФНС, в районах т.н. ... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

garda Тссс, не подсказывайте им.Вообще-то с декабря 2019 налоговая принялась по новому мониторить урове... ФНС объяснила, почему прогрессивная ставка НДФЛ невыгодна государству

РюмкаБезысходности Намордники таки обязательны в определенных местах и для определенных пород. И уж везде обязательн... Города продвигают введение налога для владельцев собак

РюмкаБезысходности А толпа надзоров на что? А отработанные бюрократические завалы, в стиле медкомиссий, где каждый г... Города продвигают введение налога для владельцев собак

РюмкаБезысходности То, что лично вы не сталкивались с таким, не значит что этого нет. У меня много партнеров в город... Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

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MaxC Это еще и от породы зависит. Например, китайские хохлатые. Жили себе тысячелетия на окраинах дере... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC При беременности, например, чего-то может не хватать. На одной неделе одного, на другой - другого... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW у проблемных собачников надо отбирать разрешение на собаку. А без разрешений не продавать, не ста... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 Может быть чего и не хватало. Любил всякую дрянь тащить, то кости какие то, то дохлятину какую вы... Города продвигают введение налога для владельцев собак