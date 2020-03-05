В каких регионах цены на электричество снизят на 50%

В стране собираются выровнять цены на электричество, чтобы средняя стоимость во всех регионах страны была одинаковой. Как сообщают «Известия», снижения могут коснуться половины регионов страны.

Сейчас стоимость киловатта разнится от региона к региону. Так, на Дальнем Востоке есть регионы, где киловатт стоит 7-8 рублей, а есть, где рубль. Снижения коснутся убыточных субъектов. Им обещают уменьшить стоимость киловатта на 50 %. К убыточным относятся республики Северного Кавказа, Камчатка, Крым, Ставропольский край, Бурятия, Карелия, Тамбовская, Самарская, Воронежская, Пензенская области и ряд других регионов.

При этом 1 июня 2020 года коммуналка подорожает по всей стране на 4 %.