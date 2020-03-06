Доказательства, которые инспекция выдумала

Инспекция не стесняется выдумывать доказательства. Так было и в деле, где она проверяла компанию, производящую бетон и строительные смеси.

Чтобы было, из чего их изготавливать, компания покупала песок. Контрагенты доставляли его транспортом. Инспекция заявила, что один из контрагентов не мог поставлять песок на определённой машине. Это якобы доказывает фиктивность операций.

Только вот на самом деле инспекция вообще не запрашивала в ГИБДД никакую информацию по этой машине. Она направляла в ГИБДД запрос, но в этом запросе о спорной машине ничего не спрашивала. Готовясь к судебному процессу, компания обнаружила этот факт и заявила о нём в суде. Суд прислушивался к этому и другим аргументам компании и вынес решение в её пользу.

Реквизиты дела: № А40-175533/2017.