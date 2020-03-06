Будут повышать устойчивость российской экономики

Постановлением Правительства № 236 от 05.03.2020 образована правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики.

Это необходимо для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Распоряжением Правительства от 05.03.2020 № 529-р утверждён персональный состав этой комиссии. Возглавит ее первый зампред Андрей Белоусов.