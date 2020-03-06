Клерк.Ру

В Петербурге не будет экономического форума из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет. Такое решение принято организационным комитетом из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Форум проводится с 1997 года, с 2006 года в нем ежегодно участвует президент России. В этом году мероприятие было запланировано на 3-6 июня.

От переноса мероприятия организаторы отказались из-за того, что в форуме участвуют первые лица международных компаний, а менять их графики достаточно проблематично.

В прошлом году в работе форума участвовали более 19 тыс. человек из 145 стран.

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