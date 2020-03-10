Космонавт Терешкова предлагает обнулить президентские сроки. Что с этого Путину?

Первая женщина-космонавт предложила обнулить президентские сроки. А заодно, убрать из Конституции ограничение по срокам для Президента.

Депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила в новой Конституции обнулить президентские сроки, и убрать упоминание об ограничении по срокам.

Партия Единая Россия уже согласилась проголосовать за эти поправки.

Всем понятно, что предложили это для Путина, чтобы он мог и дальше быть Президентом. Ну а что, новая Конституция — новые сроки. Но он же сам говорил, что дальше Президентом быть не планирует.

Или опять всех переиграл?