В Чехии для малого бизнеса из-за коронавируса продлили срок сдачи отчетов

Глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что планируется отложить крайний срок сдачи налоговых деклараций и уплаты налогов для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Первый срок подачи налоговой декларации и уплаты налога в Чехии установлен до 1 апреля (при использовании услуг налогового консультанта — до 1 июля). Этот срок планируется продлить на три месяца, передает портал 420ON.CZ.

«Предлагаю отложить срок подачи налоговой декларации и уплаты подоходного налога. Я хотела бы представить стабилизационный пакет на следующей неделе», — сказала министр.