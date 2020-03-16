Правительство готово дать отсрочку по уплате налогов из-за коронавируса

Компании в сферах туризма и авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом получат отсрочку в выплате налогов, эта мера впоследствии может быть расширена и на другие отрасли.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что ситуация с коронавирусом коснулась прежде всего этих сфер деятельности.

«Правительством уже приняты решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях, в дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия», — цитирует премьера ТАСС.

Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.