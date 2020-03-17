ФНС отменила «Дни открытых дверей». Налоговики начинают утро с измерения температуры

Налоговая служба решила не проводить массовые сходки налогоплательщиков. Инспекции пока работают в штатном режиме, но анонсированные «Дни открытых дверей» начальство все-таки отменило (распоряжения ФНС России от 11.03.2020 № 80@).

К примеру, «Дни открытых дверей» должны были пройти в Подмосковье и Тульской области в эти выходные – 23 и 24 марта, а также 24 и 25 апреля. Из-за опасной эпидемиологической обстановки все отменили.

Как мы выяснили, карантин в инспекциях вводить пока не планируют. Однако в некоторых инспекциях налоговикам разрешено приступать к работе только после измерения температуры. Сотрудники отделений ФНС в Санкт-Петербурге с 16 марта 2020 года обязаны каждый рабочий день начинать с термометрии, передает корреспондент ИА REGNUM.