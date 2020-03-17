Минфин из-за коронавируса перенес заседание коллегии

В Минфине принято решение перенести все массовые мероприятия ведомства, запланированные на ближайшее время.

Как сообщается на сайте ведомства, это сделано в связи с рекомендациями сократить количество проводимых массовых мероприятий и для защиты здоровья сотрудников,

В том числе переносится расширенное заседание коллегии Министерства об основных результатах деятельности за 2019 год и задачах органов финансовой системы на 2020 год, которое должно было состояться 23 марта.

Новая дата проведения мероприятия пока не определена.