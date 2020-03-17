В апреле социальные пенсии повысят на 6,1 %

Принято Постановление Правительства № 270 от 13.03.2020, которым утвержден коэффициент индексации социальных пенсий.

С 1 апреля пенсии будут увеличены на 6,1 %

Как отмечает Минтруд, это существенно выше инфляции за 2019 год (3 %) и размеров индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019 году — 2 %, в 2018 году — 2,9 %).

Напомним, в настоящее время социальная пенсия по старости составляет 5283,84 рублей в месяц.

Ее назначают на 5 лет позже наступления пенсионного возраста тем гражданам, которые к своим 60/65 годам (с учетом переходного периода) не набрали минимум баллов и стажа.