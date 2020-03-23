Правительство выделяет миллиарды на аппараты ИВЛ, системы обеззараживания воздуха и тепловизоры

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей — на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствах и ведомствах.

Средства выделили Минпромторгу. Аппараты ИВЛ будут закуплены в течение года в количестве не менее 5700 штук. Минпромторг будет обязан к 1 февраля 2021 года отчитаться о целевом использовании денег, которые выделяются из резервного фонда правительства.

5 млрд рублей будет выделено на закупки тепловизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральные органы исполнительной власти.

Каждое министерство должно быть оборудовано не менее чем одним тепловизором, бесконтактным термометром, и установкой обеззараживания воздуха.

Интересно, а для поликлиник такие чудеса хайтека выделят? Или это только для министерств?