Налоговики рекомендуют не приходить к ним без электронной записи

Налоговики всех регионов просят отказаться от посещения инспекций без крайней необходимости. Предупреждения об этом опубликованы практически всеми региональными управлениями ФНС.

Связано это с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения коронавируса (COVID-19).

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами, утверждают налоговики. Но если все-таки визит в инспекцию необходим, надо предварительно записаться через электронный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию», выбрав нужную дату и время.

Кроме того, во многих инспекциях установлены при входе в здание боксы для приема входящей корреспонденции (заполненных запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций (расчетов), в том числе 3-НДФЛ и т.п.).