Олимпийские игры в этом году не состоятся

Летние Олимпийские игры в Токио отложили на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах провели телефонные переговоры, в ходе которых японский премьер предложил отложить проведение Олимпиады в Токио на 2021 год

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что Олимпиада сохранит название «Токио-2020»

Некоторые страны ранее заявили, что не будут отправлять своих олимпийцев в Токио из-за эпидемии коронавируса.

В истории уже были случаи, когда Олимпийские игры отменяли (Первая и Вторая мировые войны, 1916, 1940 и 1944), или переносили в другое место (1906 год извержение Везувия, перенос из Рима в Лондон Игр-1908). Но никогда еще не сдвигали на год.