В регионах начинают ограничивать выезд из городов

Красноярский губернатор распорядился ограничить передвижение граждан между городами, поселками и другими муниципальным образование.
«Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в перечне поручений губернатора.
Также было поручено способствовать «самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», «объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей» и разработку мер поддержки бизнеса (источник РБК).
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