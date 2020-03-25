Клерк.Ру

Путин выступит с обращением к народу в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в среду обратится к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — цитирует Пескова ТАСС.

Он пояснил, что «такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

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