Росстат перенес сроки сдачи отчетности

Росстат продлил сроки предоставления отчетности, сославшись на то, что Указом Президента период с 30 марта по 3 апреля объявлен выходными днями.

Статистическую отчетность, которую надо было сдать с 28 марта до 8 апреля, можно будет предоставить с задержкой от трех до восьми дней.

На период продления сроков предоставления отчетности Росстатом не будут применяться меры, предусмотренные статьей 13.19 КоАП

При этом сам Росстат будет работать в эти дни в штатном режиме и принимать отчетность от респондентов.