Клерк.Ру

Пенсионный фонд будет вести прием только по предварительной записи

Пенсионный фонд ограничивает прием граждан, предупреждение об этом опубликовано на сайте ПФР.

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции начиная с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда России ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

О том, на какой срок вводится это ограничение, Пенсионный фонд не сообщает.

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