Сбербанк и ВТБ получат гарантии на 20 млрд. рублей для кредитов малому бизнесу

ВЭБ скоро выделит Сбербанку и ВТБ по 20 млрд рублей гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Кредиты будут предназначаться на выплаты зарплат в этих компаниях.

«Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ представит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП банка», — сказал премьер.

По его словам, правительство даст Сбербанку и ВТБ в ближайшие дни поручительство по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждому.

Мишустин также заявил, что для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмёт на себя государство, предоставляя субсидии. И ещё одной трети – банки (для кредитного портфеля до полутриллиона рублей).