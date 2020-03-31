От взносов на капремонт стали освобождать

В Москве и Подмосковье жители многоквартирных домов с 1 апреля до 1 июля освобождаются от оплаты взносов на капитальный ремонт.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве при этом отменят все капремонты, ведущиеся в жилых домах, поскольку это мешает людям, вынужденным находится дома круглые сутки.