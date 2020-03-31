От взносов на капремонт стали освобождать

если перейти по ссылке, законопроект там на стадии рассмотрения во 2ом чтении. ну, или принят во ...
Врят ли бюджет что то получит от этой затеи, половину поступлений потрятят на насходы для разверт...
То есть в том, что они на один шаг опережают сейчас события (по сравнению с Италией, Испанией, СШ...
А у нас бензин всегда дорожает. Вот свойства у него такие....
Как вы описываете, сейчас собираются брать НДФЛ с депозитов, чего то никто не задумывается, чтоТа...
Прогрессивная шкала, это красиво на бумаге, а на практике её выполнить не возможно. Я могу на 3 п...
Вообще-то закон приняли в третьем чтении. Сегодня его утвердит Совет Федерации, у них заседание с...
Все верно, карантин забыли объявить, а штрафы уже устанавливают. Нужно вводить официальный карант...
Постановление главной санитарки относится исключительно к лицам, прибывающим на территорию РФ. ...
Ну да в лучших традициях, чем беднее тем выше должны быть налоги. Чета про прогрессивный НДФЛ ник...
Эти меры нужно не столько для нас, сколько для власти. Правительству я думаю, что не очень хочетс...
Если государство возлагает на меня как работника и как работодателя некие ограничения - оно и дол...
так, не путайте! президентом он еще не подписан, еще не "снизили". на данный момент он на 2ом чте...
Прекратить власти заниматься показухой. Налоговая нагрузку , средняя зарплата 45000 . ( результат...
Это орган власти, который тоже в списке исключений
Т.е. в общем виде получаем следующее: Освобождать от НДФЛ будут доходы по процентам в расчете 1 0...
А мне вот интересно стало - бюджет с этих счетов больше получит в двадцать втором году, чем если ...
удивительные приключения эффективных менеджеров в россии....
так в том-то и дело, что прежний перечень был в документе с теми же реквизитами - от 27.03.2020 №...
Еще раз:Зачем на карантин сажать тех, кто не контактировал с зараженными?Где в РФ очаг заражения ...
А когда начнут поддерживать реальное производство?
https://www.klerk.ru/buh/news/497652/#comment__783603
762-р и есть новый документ. А вот старый втихоря с сайта правительства удалили. Даже номер тепер...
Потому что карантин должно оплачивать ФСС. не в полном объеме, но все же. Это представляете сколь...
Самое "смешное", что срок сдачи НДС не перенесут. Вот это меня добило. Бегать по карантинному гор...
Рискует директор, сильно рискует...
К сожалению, это маловероятно. Хотя бы местные налоги снизили на время , раз уж мы все вместе с п...
этого мало. придется еще и у нотариуса заверять
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Пойду, лучше книжку почитаю, заодно поем )))
карантин "по приезду" кажется был установлен документом Постановление Главного государственн...
Ну ввели и ввели, нашему директору все равно. Отказал дать компьютер домой, езжу в офис работать....
Оказывается есть карантин. ст.1 ограничительные мероприятия (карантин) - административные, ...
Короче самозанятые нелюди, и они не достойны пособия в карантине, но так же как все сидите дома с...