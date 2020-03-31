Вводят государственные гарантии для поддержки бизнеса

Министр финансов на совещании Правительства по экономическим вопросам рассказал о новой мере госудрственной поддержки для бизнеса.

«Для поддержки предприятий и организаций будет задействован новый инструмент, который мы будем вводить специально в рамках текущей ситуации, – это государственные гарантии. Около 500 млрд рублей в рамках бюджета будет предусмотрено ресурсов, для того чтобы представлять такие государственные гарантии, подставлять плечо предприятиям, которые нуждаются в заёмных средствах и которым необходимо дополнительное обеспечение» (взято с сайта Правительства).

Это пока только декларация, но интересно будет, как такую помощь можно будет получить. А главное – кому.