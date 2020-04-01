АО и ООО смогут провести годовые собрание позже из-за коронавируса

Депутаты Госдумы сегодня приняли закон, дающий право хозяйственным обществам проводить годовые и общие собрания позже установленного срока.

Акционерные общества имеют право проводить собрания до 1 октября, а не до 1 июля. Для ООО срок проведения общего собрания в 2020 году так же отодвинут до 1 октября.

Кроме того, в законе оговорено, что снижение чистых активов ниже уставного капитала по окончании 2020 года не будет учитываться. Напомним, что согласно действующему законодательству, если у обществ два года подряд стоимость чистых активов ниже УК, то они обязаны либо увеличить уставный капитал, либо ликвидироваться.