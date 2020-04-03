Гражданам выплат из бюджета не ждать. А то бюджеты треснут

Мэр Москвы высказался против идеи выплат людям из бюджета из-за коронавируса. А то на медицину не хватит.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», – заявил Собянин (источник «РИА Новости»).

Кто же мешал финансировать медицину раньше?

Собственно, на «Клерке уже писали», что правительства других стран делают для людей, а что в нашей.

При этом, глава Минэкономразвития сказал, что «величина кредита на зарплату для МСП будет определяться исходя из численности занятых и МРОТ за 6 месяцев».