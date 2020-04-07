Клерк.Ру

1154 заболевших за последние сутки в России.

За последние сутки в России подтверждены 1154 случая новой коронавирусной инфекции в 43 регионах страны. 

Всего зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 494 человек.

стат

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