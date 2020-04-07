1154 заболевших за последние сутки в России.

Там есть оба варианта - перенос срока уплаты не влечет перенос срока декларации. И перенос срока ...
По первому предложению вроде смысл такой, что перенесли именно срок уплаты, но это не повлекло за...
Меня смущает, что есть отчёт именно с таким названием, а 4-ФСС имеет своё личное название, и прин...
Т.е. текст постановления для вас пустое место? :)А себе лично вы ведь можете сделать какую угодно...
и продолжения абзаца тогда в статье не было. Теперь - понятнее стало. Спасибо...
Блефуют, хотят льготы выбить (Ну, а кто не хочет то)
ну я привела цитату из статьи, к которой писала комментарий......
Правила для тех, кто не попал в пункт 1 постановления
Нет. Он про логику налоговых органов.
Может быть, вполне. Кто знает
Считаю, властям давно пора перестать успокаивать и дать им шанс провести консолидацию активов и ю...
а ее и невозможно в 1с заполнить. Это поле не редактируется...
ООО "УК "Брайт Фит", 2018г.: Выручка - 63 668 000 руб., Прибыль - 25 633 000 руб., Уставный капит...
6 мая. Первый рабочий день после 25 апреля
Так а выделенный текст про отчетность, нет?
НДФЛ - это не налог работодателя, он налоговый агент. Удержал - изволь отдать в бюджетА сроки по ...
УСН 1 квартал 2020 - 6 мая,получается?
А причем тут перенос отчетности, если это написано про перенос сроков уплаты налогов?...
Да просто - срок сдачи декларации перенесли, а срок уплаты - нет. Например, срок уплаты годового ...
Для микропредприятий все эти переносы уплаты происходят в беззаявительном порядке? А то в Правила...
Специально сходил подстричься аккурат перед режимом самоизоляции. До лета протяну....
Эк ты завернула )) Но вообще да, они к Остальным относятся. Налоговая ж не будет выяснять, работа...
1. Не убедили.2. Зато сразу было бы видно, что делать первым....
Не увидела с телефона 3 колонку, прости, Надя! И тогда у меня ещё вопрос: т.е. те, кому прямо зап...
У меня тоже это вызвало вопрос но прочитав все несколько раз, в том числе и на сайте ИФНС https:...
По НДС ниже отдельный срок переноса-не 3 месяца, а до 15 мая....
Не поняла этот пассаж: "Перенос сроков уплаты налогов не влечет переноса срока отчетности по...
Подскажите, пожалуйста, авансовый платеж за 1 квартал 2020 года по НДФЛ (адвокат) - какой теперь ...
Подробнее о переносе в статье Новые сроки по налогам и отчетности. Прави...
Ну пожалуйста, прочитайте внимательно вчерашнее Постановление. Пункт 3. Можно вслух. Именно Поста...
Буквально вчера кинула мне, что баланс переносится, но не для вас, так вы постоянно действующее п...
на основании п 3 да? А платежи РСВ, НДФЛ не переносятся для всех и неизбранных МСП ?...
процессы в наших судах идут годами, конечно если вы не блатной, уже 100 раз сольется эта ОООшка п...
А это штамп наших пропагандонов: вон какой доллар нестабильный, то 30 рублей, то 60, то 80...И ру...
4-ФСС называется Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам. Так чем это не расчет по с...