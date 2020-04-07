Изготавливая антисептик в домашних условиях, не используйте водку. Она бесполезна

Использование водки в качестве компонента для приготовления дезинфицирующего средства не имеет смысла, заявили специалисты МЧС.

Дело в том, что в этом алкогольном напитке содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика.

Эксперты также призвали не использовать чистый спирт, так как он сильно сушит кожу, передает телеканал «Звезда».

Идеальным вариантом в домашних условиях может служить смесь спирта, перекиси водорода, глицерина и кипяченой воды.

Эту массу эксперты рекомендуют соединить в емкости с завинчивающейся крышкой, взболтать ее содержимое и настоять получившийся раствор в течение трех суток. Естественно, пить этот «коктейль» категорически нельзя.