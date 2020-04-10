Можно ли выйти из состава учредителей НКО?

Может ли учредитель некоммерческой организации выйти из состава учредителей? Может, отвечает ФНС на своем сайте, но не всегда.

До 2016 года учредители некоммерческих организаций не имели возможности выходить из состава учредителей таких организаций. В соответствии с Федеральным законом от 31.01.2016 № 7-ФЗ такое право получили учредители некоммерческих корпораций, фондов и автономных некоммерческих организаций.

Чтобы выйти из состава учредителей данное лицо должно представить, согласно п. 2.2 ст. 17 и ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в регистрирующий орган по месту нахождения организации заявление по форме № Р14001 лично, в электронном виде или по почте.

Новые правила не касаются религиозных организаций. Перестать быть их учредителем нельзя.